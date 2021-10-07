В АПЛ вспыхнул новый скандал с подозрением в сексуальном насилии

Теги брайтон & хоув альбионив биссума

В АПЛ вспыхнул новый скандал с подозрением в сексуальном насилии

Один из игроков "Брайтона" заключён под стражу, утверждает Sky Sports.

По информации источника, причина ареста футболиста - подозрение в сексуальном насилии над женщиной.

Клуб не раскрывает личность предполагаемого виновника инцидента. Между тем, The Sun пишет, что речь идёт о полузащитнике Иве Биссума.

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