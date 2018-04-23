В АПЛ выбрали команду года

Теги мохамед салаххарри кейнкевин де брюйне

В АПЛ выбрали команду годаАссоциация профессиональных футболистов Англии определила лучших игроков сезона в АПЛ на своих позициях.

Так, команда года Премьер-Лиги выглядит так: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Маркос Алонсо ("Челси"), Давид Силва ("Манчестер Сити"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити").

Напомним, лучшим игроком сезона в АПЛ был назван Салах. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
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