В АПЛ выбрали команду года

Ассоциация профессиональных футболистов Англии определила лучших игроков сезона в АПЛ на своих позициях.

Так, команда года Премьер-Лиги выглядит так: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Маркос Алонсо ("Челси"), Давид Силва ("Манчестер Сити"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити").

Напомним, лучшим игроком сезона в АПЛ был назван Салах. | soccernews.ru