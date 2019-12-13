В АПЛ выбрали лучшего игрока ноября

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В АПЛ выбрали лучшего игрока ноября

Лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам ноября признан сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, сообщает официальный сайт АПЛ.

В борьбе за награду сенегалец опередил Сон Хын Мина, Деле Алли ("Тоттенхэм Хотспур"), Чаглара Сеюнджю, Джейми Варди (оба - "Лестер"), Ли Муссе ("Шеффилд Юнайтед") и Рауля Хименеса ("Вулверхэмптон").

В ноябре Мане провел четыре матча в АПЛ, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Всего в нынешнем сезоне 27-летний Мане провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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