В АПЛ выбрали лучшего игрока ноября
Лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам ноября признан сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, сообщает официальный сайт АПЛ.
В борьбе за награду сенегалец опередил Сон Хын Мина, Деле Алли ("Тоттенхэм Хотспур"), Чаглара Сеюнджю, Джейми Варди (оба - "Лестер"), Ли Муссе ("Шеффилд Юнайтед") и Рауля Хименеса ("Вулверхэмптон").
В ноябре Мане провел четыре матча в АПЛ, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Всего в нынешнем сезоне 27-летний Мане провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9