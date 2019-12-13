В АПЛ выбрали лучшего тренера в ноябре

Лучшим тренером английской Премьер-лиги в ноябре стал наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, сообщает официальный сайт АПЛ.

В ноябре мерсисайдский клуб провел четыре матча и одержал четыре победы. "Ливерпуль" победил "Астон Виллу" (2:1), "Манчестер Сити" (3:1), "Кристал Пэлас" (2:1) и "Брайтон" (2:1).

После 16 туров "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, одержав 15 побед при одной ничьей. Отрыв клуба от ближайшего преследователя составляет восемь очков.

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