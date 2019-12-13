В АПЛ выбрали лучшего тренера в ноябре
Лучшим тренером английской Премьер-лиги в ноябре стал наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, сообщает официальный сайт АПЛ.
В ноябре мерсисайдский клуб провел четыре матча и одержал четыре победы. "Ливерпуль" победил "Астон Виллу" (2:1), "Манчестер Сити" (3:1), "Кристал Пэлас" (2:1) и "Брайтон" (2:1).
После 16 туров "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, одержав 15 побед при одной ничьей. Отрыв клуба от ближайшего преследователя составляет восемь очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9