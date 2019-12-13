В АПЛ выбрали лучшего тренера в ноябре

Теги ливерпульюрген клопп

В АПЛ выбрали лучшего тренера в ноябре

Лучшим тренером английской Премьер-лиги в ноябре стал наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, сообщает официальный сайт АПЛ.

В ноябре мерсисайдский клуб провел четыре матча и одержал четыре победы. "Ливерпуль" победил "Астон Виллу" (2:1), "Манчестер Сити" (3:1), "Кристал Пэлас" (2:1) и "Брайтон" (2:1).

После 16 туров "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, одержав 15 побед при одной ничьей. Отрыв клуба от ближайшего преследователя составляет восемь очков.

Не пропустите: Клопп сделал заявление после продления контракта с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Клоппом

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Клоппом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 16 46
2 Лестер Сити Лестер Сити 16 38
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 32
4 Челси Челси 16 29
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 16 24
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 16 24
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 16 22
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 16 22
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 16 22
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 16 19
13 Бернли Бернли 16 18
14 Эвертон Эвертон 16 17
15 Борнмут Борнмут 16 16
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 16 16
17 Астон Вилла Астон Вилла 16 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 16 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 16 11
20 Уотфорд Уотфорд 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов