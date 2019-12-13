В АПЛ выбрали лучший гол в ноябре

Автором лучшего гола в чемпионате Англии в ноябре стал бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне, сообщается в официальном Twitter английской Премьер-лиги.

Хавбек отличился 30 ноября в матче "Ньюкасла" (2:2), забив гол дальним ударом.

В нынешнем сезоне 28-летний де Брюйне провел за "Манчестер Сити" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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