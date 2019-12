В АПЛ выбрали лучший гол в ноябре

Автором лучшего гола в чемпионате Англии в ноябре стал бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне, сообщается в официальном Twitter английской Премьер-лиги.

Хавбек отличился 30 ноября в матче "Ньюкасла" (2:2), забив гол дальним ударом.

The power behind this @DeBruyneKev wins @BudFootball's #PL Goal of the Month for November with this cracking strike!#PLAwards pic.twitter.com/RFxxHtcLEE