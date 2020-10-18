В АПЛ вынесли решение по Агуэро, который коснулся женщины-арбитра во время матча

Теги манчестер ситисерхио агуэро

В АПЛ вынесли решение по Агуэро, который коснулся женщины-арбитра во время матча

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не будет наказан за то, что коснулся женщины-арбитра во время матча 5-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" (1:0), сообщает The Guardian.

По сведениям издания, футбольные чиновники не увидели нарушения со стороны форварда, хотя он и подвергся критике, так как положил руку на плечо бокового арбитра Сиан Мейси-Эллис.

В нынешнем сезоне 32-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" один матч и не отметился результативными действиями.

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