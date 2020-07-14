В АПЛ выявлен случай заражения коронавирусом

В АПЛ выявлен случай заражения коронавируса после очередного тестирования. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

13-й этап тестирования состоится с 6 по 12 июля. В проверке участвовали 2071 футболист и сотрудник. Один из тестов оказался положительный.

Имя зараженного и клуб - не сообщаются.

Напомним, розыгрыш АПЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. В июне чемпионат возобновился.

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