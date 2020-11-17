В АПЛ выявлено 16 случаев заражения коронавирусом

1 Теги коронавирусапл

В АПЛ выявлено 16 случаев заражения коронавирусом

В АПЛ сообщили о шестнадцати положительных случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщает Sky Sports.

"В период с понедельника 9 ноября по воскресенье 15 ноября 1207 игроков и сотрудников клуба прошли тестирование на COVID-19. Из них было выявлено 16положительных тестов", - говорится в заявлении лиги.

Отметим, это самое большое количество заражения за одну неделю в текущем розыгрыше.

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