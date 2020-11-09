В АПЛ выявлено четыре случая заражения коронавирусом

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В АПЛ выявлено четыре случая заражения коронавирусом

В чемпионате Англии четыре игрока сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает Sky Sports.

Руководство лиги не разглашает имена футболистов и названия клубов, за которые выступают заразившиеся. Все заболевшие будут изолированы на 10 дней.

Всего было протестировано 1646 человек. Следующие тесты пройдут 21 ноября, после игр сборных.

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