В АПЛ заинтересованы в Азаре
Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен
Бельгийский хавбек мадридского "Реала" Эден Азар может покинуть королевский клуб уже в ближайшее время.
Как сообщает ESPN, в трансфере Азара в январе заинтересованы несколько команд из английской премьер-лиги.
По информации источника, в том, что Азар доступен для трансфера уже знают лондонский "Челси" и "Ньюкасл".
В текущем сезоне Ла Лиги Азар сыграл 8 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
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|Арсенал Лондон
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|Борнмут
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