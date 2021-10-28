В АПЛ заинтересованы в Азаре

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В АПЛ заинтересованы в АзареФото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Бельгийский хавбек мадридского "Реала" Эден Азар может покинуть королевский клуб уже в ближайшее время.

Как сообщает ESPN, в трансфере Азара в январе заинтересованы несколько команд из английской премьер-лиги.

По информации источника, в том, что Азар доступен для трансфера уже знают лондонский "Челси" и "Ньюкасл".

В текущем сезоне Ла Лиги Азар сыграл 8 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

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