В апрельском рейтинге ФИФА сборная России опустится на рекордно низкое для себя место

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В апрельском рейтинге ФИФА сборная России опустится на рекордно низкое для себя местоВ апрельском рейтинге ФИФА национальных команд сборная России опустится на рекордно низкое для себя место.

Поражение от бразильцев и французов не останется бесследным для подопечных Станислава Черчесова. В обновленном рейтинге национальных сборных Международной федерации футбола Россия окажется на 66-й позиции.

Худшим показателем команды было 65-е место в октябре и ноябре прошлого года.

Напомним, Кобелев подвел итог товарищеским матчам сборной России против Бразилии и Франции. | soccernews.ru

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