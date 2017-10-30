В Аргентине футболист потерял сознание прямо во время матча

Футболист "Мидленда" Клаудио Легисамон потерял сознание прямо по ходу игры против "Экскурсионистаса" в чемпионате Аргентины.

В клубе сообщили, что инцидент произошел в начале второго тайма.

Легисамон упал на газон в момент, когда "Экскурсионистас" должен был исполнять штрафной. Сразу после инцидента его доставили в госпиталь. | http://soccernews.ru