В Аргентине может появиться денежная купюра с изображением Марадоны

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В Аргентине может появиться денежная купюра с изображением Марадоны

В Аргентине собирают голоса в поддержку выпуска купюры с изображением легендарного Диего Марадоны.

Предлагается ввести новую банкноту номиналом 10 тысяч песо (около 120 долларов).

Есть уже и дизайн купюры. Она выполнена в цветах флага Аргентины, в середине помещён портрет Марадоны, а по бокам - Кубок мира, выигранный в 1986 году, и силуэт футболиста.

Напомним, что культовый спортсмен умер в прошлую среду от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. Ему было 60 лет.

Не пропустите: Марадона ударился головой о стену за неделю до смерти. | http://soccernews.ru
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