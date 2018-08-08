В Аргентине назвали причину провалу сборной на ЧМ-2018
Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа прокомментировал неудачное выступление аргентинской сборной на Чемпионате Мира-2018.
Напомним, что сборная Аргентины проиграла в 1/8 финала ЧМ-2018 будущему чемпиону мира Франции (3:4).
"Я не жалею о том, что нанял Сампаоли. Было много обстоятельств, из-за которых он мог вообще не оказаться в национальной команде. Сейчас очень легко его критиковать.
Ошибкой были высказывания о том, что выбор состава сборной Аргентины осуществляет Лионель Месси. Но он является таким же человеком, как и все. Я считаю, что нельзя взваливать всю ответственность на него. Футбол это командная игра, а Чемпионат Мира нельзя выигрывать в одиночку. Мы думали, что Месси сумеет спасти сборную один и это была ошибка", - приводит слова Тапии Mundo Deportivo.
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