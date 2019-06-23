В Аргентине назвали условия перехода Понсе в "Спартак"

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В Аргентине назвали условия перехода Понсе в "Спартак"

Стали известны финансовые условия перехода аргентинского нападающего "Ромы" Эсекиэля Понсе в московский "Спартак". Об этом сообщает официальный сайт "Ньюэллз Олд Бойз", которому принадлежали часть прав на форварда.

Трансфер Понсе обошелся "Спартаку" в три миллиона евро. Два миллиона "красно-белые" заплатят "Роме" в течение пяти дней, после того, как получат трансферный сертификат. Еще миллион римляне получат до 15 февраля 2020 года. 

Если "Спартак" станет чемпионом с Понсе в составе, то российский клуб заплатит два миллиона в качестве бонусов. За попадание клуба в Лигу Чемпионов предусмотрен бонус в размере одного миллиона евро. Такой же бонус "Спартак" выплатит, если 22-летний Понсе проведет 60 процентов матчей в Российской Премьер-Лиги.

"Рома" выплатит "Ньюэллз Олд Бойз" по 40 процентов от каждой суммы, полученной от "Спартака".

Максимальная сумма бонусов составит не более трех миллионов евро.

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