В Аргентине назвали условия перехода Понсе в "Спартак"
Стали известны финансовые условия перехода аргентинского нападающего "Ромы" Эсекиэля Понсе в московский "Спартак". Об этом сообщает официальный сайт "Ньюэллз Олд Бойз", которому принадлежали часть прав на форварда.
Трансфер Понсе обошелся "Спартаку" в три миллиона евро. Два миллиона "красно-белые" заплатят "Роме" в течение пяти дней, после того, как получат трансферный сертификат. Еще миллион римляне получат до 15 февраля 2020 года.
Если "Спартак" станет чемпионом с Понсе в составе, то российский клуб заплатит два миллиона в качестве бонусов. За попадание клуба в Лигу Чемпионов предусмотрен бонус в размере одного миллиона евро. Такой же бонус "Спартак" выплатит, если 22-летний Понсе проведет 60 процентов матчей в Российской Премьер-Лиги.
"Рома" выплатит "Ньюэллз Олд Бойз" по 40 процентов от каждой суммы, полученной от "Спартака".
Максимальная сумма бонусов составит не более трех миллионов евро.
Не пропустите: "Спартак" нашел альтернативу Соучеку. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Это'О: "Салаху стоит перейти в "Барселону"
-
"Барселона" нацелилась на полузащитника "Реал Сосьедад"
-
"Спартак" хочет купить вратаря "Ромы"
-
1
Дзюба объявил о возвращении к тренировкам, сравнив себя со львом
-
2
Роналду оставил щедрые чаевые сотрудникам курорта в Греции
-
2
Грузинские фанаты сравнили Россию со свиньей
-
В Аргентине назвали условия перехода Понсе в "Спартак"
-
Коутиньо: "Играть вместе с Неймаром просто потрясающе, он невероятный футболист"
-
4
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции фанатов
-
1
Комбаров назвал причину ухода из "Спартака"
-
Винисиус: "Было бы здорово видеть Мбаппе в "Реале"
-
1
ПСЖ отказал "Барселоне" в трансфере Неймара
-
Хавбек "Аталанты" потроллил Роналду в соцсетях
-
10 провалившихся трансферов, о которых вы не знали
-
2
Лопырева: "Мои мысли будут с Месси"
-
ПСЖ может купить форварда "Лилля" в качестве замены Неймару
-
Жена Икарди опровергла информацию, что Конте хочет избавиться от Мауро
-
1
ЛГБТ-активисты выступили против назначения Сарри в "Ювентус"
-
Харт получил предложение из Франции
-
Сарри намерен продать Хедиру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17