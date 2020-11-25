В Аргентине объявили 3-дневный траур в связи со смертью Марадоны

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В Аргентине объявили 3-дневный траур в связи со смертью Марадоны

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране 3-дневный траур в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны, который скончался в возрасте 60 лет из-за внезапной остановки сердца.

"Я работал, когда узнал и не мог поверить. Я шокирован. Это самая ужасная новость для болельщика "Аргентинос Хуниорс". Мы людим Диего. Сейчас мы пытаемся связаться с его семьей. Посмотрим. Это огромная утрата", – приводит слова Фернандеса Clarin.

Марадона за свою карьеру выступал за "Архентинос Хуниорс", "Боку Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью", "Ньюэллз Олд Бойз" и вновь "Боку Хуниорс". За сборную Аргентины сыграл 91 матч и забил 34 гола. Двукратный чемпион Италии, чемпион Аргентины, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка лиги Испании, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Италии.

Не пропустите: "Сыграем вместе на небесах". Пеле отреагировал на новость о смерти Марадоны. | http://soccernews.ru
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