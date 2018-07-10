В Аргентине определились с будущим Сампаоли
Хорхе Сампаоли останется у руля сборной Аргентины. Решение было принято 9 июля после встречи с президентом Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапией.
Напомним, что под руководством Сампаоли аргентинцы вылетели с ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала.
Контракт Сампаоли со сборной рассчитан на пять лет.
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