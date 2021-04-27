В Аргентине опубликовали результаты медкомиссии по расследованию смерти Марадоны
Фото Global Look Press
Стало известно, что привело к смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Напомним, что культовый игрок умер 25 ноября, предположительно, из-за отёка лёгких.
Как сообщает Toda Pasion, медицинская комиссия подтвердила первоначальный диагноз, пояснив, что к отёку лёгких привело несколько факторов.
1) Марадона из-за употребления наркотиков страдал дилатационной кардиомиопатией с ухудшением систолической функции левого желудочка;
2) У аргентинца были сердечная и почечная недостаточность, а также цирроз, которые вызывают задержку в организме натрия и воды;
3) Экс-футболист не соблюдал диету, что привело к увеличению потребления натрия, а это, в свою очередь, спровоцировало отёк лёгких.
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