В Аргентине опубликовали результаты медкомиссии по расследованию смерти Марадоны

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Стало известно, что привело к смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Напомним, что культовый игрок умер 25 ноября, предположительно, из-за отёка лёгких.

Как сообщает Toda Pasion, медицинская комиссия подтвердила первоначальный диагноз, пояснив, что к отёку лёгких привело несколько факторов.

1) Марадона из-за употребления наркотиков страдал дилатационной кардиомиопатией с ухудшением систолической функции левого желудочка;

2) У аргентинца были сердечная и почечная недостаточность, а также цирроз, которые вызывают задержку в организме натрия и воды;

3) Экс-футболист не соблюдал диету, что привело к увеличению потребления натрия, а это, в свою очередь, спровоцировало отёк лёгких.

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