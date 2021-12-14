В Аргентине открыли 69-метровую фреску с изображением Месси
Огромный портрет нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси теперь будет красоваться на одном из высотных зданий Росарио.
Изобразили футболиста художники-монументалисты Марлен Суриага и Лисандро Уртеага.
Фреска высотой 69 метров получила название "Из другой галактики и из моего города".
⚽️"De otra galaxia y de mi ciudad"— cba24n Oficial (@Cba24Ncomar) December 13, 2021
Inauguraron el mayor mural de Rosario en homenaje al futbolista Lionel Messi. La obra mide 69 metros de alto y fue pintada por los muralistas Marlene Zuriaga y Lisandro Urteaga.
A sólo dos cuadras se encuentra el Monumento a la Bandera. pic.twitter.com/9lBaYQLNl8
Напомним, что Росарио является родным городом для 34-летнего Месси. Он родился и жил там до 13 лет.
Не пропустите: Месси впервые сыграет против "Реала", не будучи игроком "Барселоны". | http://soccernews.ru
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