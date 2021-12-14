В Аргентине открыли 69-метровую фреску с изображением Месси

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В Аргентине открыли 69-метровую фреску с изображением Месси

Фото инстаграм Лионеля Месси

Огромный портрет нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси теперь будет красоваться на одном из высотных зданий Росарио.

Изобразили футболиста художники-монументалисты Марлен Суриага и Лисандро Уртеага

Фреска высотой 69 метров получила название "Из другой галактики и из моего города".

Напомним, что Росарио является родным городом для 34-летнего Месси. Он родился и жил там до 13 лет.

Не пропустите: Месси впервые сыграет против "Реала", не будучи игроком "Барселоны". | http://soccernews.ru
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