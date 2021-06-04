В Аргентине открыли пятиметровый памятник Марадоне
Накануне в городе Сантьяго-дель-Эстеро был открыт памятник легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Это произошло перед матчем квалификации ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Чили (1:1).
Статуя установлена перед новым городским стадионом. Её высота - 5 метров.
Se viene el primer partido de la Selección Argentina después de la muerte de Diego pic.twitter.com/FU5QZNZ4rS— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 3, 2021
Напомним, что Марадона умер 25 ноября 2020 года, предположительно, из-за отёка лёгких. Ему было 60 лет.
Не пропустите: 7 человек могут отправиться в тюрьму из-за смерти Марадоны. | http://soccernews.ru
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