В Аргентине открыли пятиметровый памятник Марадоне

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Накануне в городе Сантьяго-дель-Эстеро был открыт памятник легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Это произошло перед матчем квалификации ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Чили (1:1).

Статуя установлена перед новым городским стадионом. Её высота - 5 метров.

Se viene el primer partido de la Selección Argentina después de la muerte de Diego pic.twitter.com/FU5QZNZ4rS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 3, 2021

Напомним, что Марадона умер 25 ноября 2020 года, предположительно, из-за отёка лёгких. Ему было 60 лет.

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