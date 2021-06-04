В Аргентине открыли пятиметровый памятник Марадоне

Теги аргентинадиего марадона

В Аргентине открыли пятиметровый памятник Марадоне

Фото твиттер Punch Newspapers

Накануне в городе Сантьяго-дель-Эстеро был открыт памятник легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Это произошло перед матчем квалификации ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Чили (1:1).

Статуя установлена перед новым городским стадионом. Её высота - 5 метров.

Напомним, что Марадона умер 25 ноября 2020 года, предположительно, из-за отёка лёгких. Ему было 60 лет.

Не пропустите: 7 человек могут отправиться в тюрьму из-за смерти Марадоны. | http://soccernews.ru
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