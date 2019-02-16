В Аргентине попрощались с погибшим Эмилиано Салой

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В Аргентине попрощались с погибшим Эмилиано Салой

В Аргентине попрощались с футболистом Эмилиано Салой, который погиб в результате авиакатастрофы, сообщает AFP. 

16 февраля в городе Прогрессо состоялась панихида по спортсмену. На церемонии прощания присутствовали родственники форварда и местные жители. Рядом с гробом неравнодушные оставили цветы, рисунки и письма.

Напомним, что 28-летний Сала 21 января летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к "Кардиффу", который купил его за несколько дней до авиакатастрофы за 17 миллионов евро. Самолёт с нападающим на борту исчез над Ла-Маншем. На поиски его тела ушло несколько недель. Результаты вскрытия показали, что причиной смерти стали травмы головы и грудной клетки.

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