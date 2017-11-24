В Аргентине расхвалили стадион "Краснодара"

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В Аргентине расхвалили стадион "Краснодара"Глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия поделился эмоциями после посещения нового стадиона "Краснодара".

"В Краснодаре мы играли на стадионе, по сравнению с которым аргентинские площадки отстали на очень много лет. Там есть вещи, которые нам действительно еще не приходилось видеть ни на одном чемпионате мира. Я был удивлен, потому что практически вся инфраструктура, стадионы, штабы уже готовы. Я не сомневаюсь, что Россия хорошо проведет чемпионат", – заявил Тапия. 

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