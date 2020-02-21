В Аргентине расследуют предполагаемый шпионаж за Месси
Федеральный судья Аргентины Родольфо Корраль начал расследование возможного шпионажа за десятками граждан страны.
Предполагается, что противоправными действиями занималось правительство экс-президента Маурисио Макри.
В списке из более чем 60 человек, за которыми могли следить, фигурирует капитан аргентинской национальной сборной Лионель Месси.
Как пишет Marca, предполагаемый шпионаж за звёздным футболистом "Барселоны" мог проводиться в рамках расследования против него по делу о налоговых махинациях.
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|Команда
|М
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|20
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|2
|Бока Хуниорс
|20
|39
|3
|Аргентинос Хуниорс
|20
|35
|4
|Ланус
|20
|34
|5
|Росарио Сентраль
|20
|33
|6
|Расинг Клуб
|20
|32
|7
|Арсенал
|20
|31
|8
|Ньюэллз Олд Бойз
|20
|31
|9
|Велес Сарсфилд
|19
|30
|10
|Сан Лоренцо
|20
|30
|11
|Эстудиантес
|20
|29
|12
|Дефенса и Хустисия
|20
|29
|13
|Тальерес де Кордоба
|20
|28
|14
|Атлетико Тукуман
|20
|27
|15
|Индепендьенте
|20
|26
|16
|Банфилд
|20
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|17
|К Кордоба Сантьяго
|20
|24
|18
|Унион Санта-Фе
|20
|23
|19
|Альдосиви
|20
|19
|20
|Патронато Парана
|20
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|21
|Колон
|20
|18
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|Химнасия Ла-Плата
|20
|17
|23
|Уракан
|20
|16
|24
|Годой Крус
|19
|12