В Аргентине расследуют предполагаемый шпионаж за Месси

Федеральный судья Аргентины Родольфо Корраль начал расследование возможного шпионажа за десятками граждан страны.

Предполагается, что противоправными действиями занималось правительство экс-президента Маурисио Макри.

В списке из более чем 60 человек, за которыми могли следить, фигурирует капитан аргентинской национальной сборной Лионель Месси.

Как пишет Marca, предполагаемый шпионаж за звёздным футболистом "Барселоны" мог проводиться в рамках расследования против него по делу о налоговых махинациях.

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