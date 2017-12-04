В Аргентине снова разрушили статую Месси

В Аргентине снова разрушили статую форварда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, которая находится в Буэнос-Айресе.

Источник сообщает, что скульптура была повреждена неизвестными вандалами.

Хулиганы сломали нижнюю часть скульптуры. Личности вандалов еще не установлены.

Напомним, в январе этого года вандалы разрушили верхнюю часть статуи.

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