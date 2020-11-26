В Аргентине уволили сотрудника похоронного бюро за селфи с гробом Марадоны (фото)
Сотрудника похоронного бюро Sepelios Pinier уволили за то, что он сделал селфи рядом с телом легендарного футболиста Диего Марадоны в гробу, сообщает Daily Mirror.
По сведениям издания, данный сотрудник готовил тело легенды футбола к похоронам. Владелец похоронного бюро Sepelios Pinier подтвердил факт увольнения сотрудника.
Напомним, что Марадона скончался вчера, 25 ноября, в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца.
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