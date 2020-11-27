В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти Марадоны

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В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти Марадоны

Правоохранительные органы займутся расследованием обстоятельств смерти легендарного футболиста Диего Марадоны.

По информации AS, в Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти культового спортсмена.

Дело в том, что есть сомнения касательно должного наблюдения медицинских работников за здоровьем чемпиона мира 1986 года.

СМИ пишут, что в последние 12 часов перед смертью за Марадоной не следили надлежащим образом. Поэтому не исключено, что в его организме могли появиться токсичные вещества.

Напомним, что экс-футболист скоропостижно скончался в минувшую среду. Ему было 60 лет.

Не пропустите: Марадону похоронили на частном кладбище рядом с его родителями. | http://soccernews.ru
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