В Аргентинской тюрьме заключенные устроили бунт по случаю ЧМ-2018

Заключенные одной из тюрем Аргентины объявили голодовку, чтобы добиться разрешения смотреть матчи Чемпионата Мира-2018.

Требование заключенных - отремонтировать телевизионный кабель, который не работал трое суток.

"Мы не будем принимать пищу днем и вечером до тех пор, пока проблема не будет решена", - говорится в письме заключенных.

Сборная Аргентины сыграет в группе с командами Исландии (16 июня, Москва, "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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