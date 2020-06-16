В Армении инспектор футбольного матча погасил сигарету о лицо директора клуба

Громким скандалом завершился матч 25-го тура чемпионата Армении между "Торпедо" и "Дилижаном".

Как стало известно после игры, инспектор матча Камо Махтесян погасил сигарту о лицо директора "Дилижана" Артака Меликяна.

По информации газеты "Армянское Время", инциденту предшествовал конфликт между инспектором и директором.

Меликян не стал обращаться в правоохранительные органы, зато пожаловался в Федерацию футбола Армении.

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