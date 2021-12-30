В Армении назвали лучшего футболиста года. Это не Мхитарян

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В Армении назвали лучшего футболиста года. Это не Мхитарян

Фото сайт Федерации футбола Армении

Федерация футбола Армении подвела итоги голосования за лучшего игрока страны в 2021 году.

Первое место занял защитник "Кадиса" Вараздат Ароян, набравший 92 балла.

В топ-3 также вошли полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян (62) и хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян (60).

В голосовании участвовали тренеры и капитаны команд армянской Премьер-лиги, а также спортивные журналисты.

Не пропустите: Мхитарян после завершения карьеры будет работать в РПЛ. | http://soccernews.ru
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