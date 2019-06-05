В Армении выпустили почтовую марку с изображением Мхитаряна

Теги арсенал лондонармениягенрих мхитарян

В Армении выпустили почтовую марку с изображением Мхитаряна

В Академии футбола Армении состоялась презентация почтовой марки с изображением хавбека "Арсенала" Генриха Мхитаряна.

Сообщается, что тираж марки - 40 тысяч экземпляров.

"Благодарен за то, что удостоен национальной почтовой марки. В обращении с сегодняшнего дня", - написал Мхитарян в инстаграме.

30-летний Мхитарян в течение карьеры помимо "Арсенала" выступал за "Пюник", "Металлург", "Шахтёр", дортмундскую "Боруссию" и "Манчестер Юнайтед".

За сборную Армении полузащитник сыграл 82 матча и забил 27 голов.

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