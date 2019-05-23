В "Арсенале" назвали причину расставания с Рэмзи



Спортивный директор "Арсенала" Рауль Санлехи рассказал, почему клуб не стал продлевать контракт с валлийским полузащитником Аароном Рэмзи, который летом перейдет в "Ювентус" на правах свободного агента.

"Проблема оказалось в том, что мы вошли в последний год контракта с Аароном. Из-за этого у него появились невероятные предложения от других клубов, которые предложили ему значительно больше денег. Рэмзи хотел остаться в "Арсенале" и был готов пойти на некоторые уступки, но мы несем ответственность за свои будущие и защищаем интересы клубам. Мы решили, что повышение заплаты Рэмзи внесет дисбаланс в зарплатную ведомость клуба, и это очень повредит команде в дальнейшем", - приводит слова Санлехи The Telegraph.

Напомним, что из-за травмы хавбек больше не сыграет за "Арсенал", которому осталось провести финальный матч Лиги Европы против "Челси", который состоится 29 мая.

Всего 28-летний Рэмзи провел за лондонский клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

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