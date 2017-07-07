В "Арсенале" обеспокоены интересом "Манчестер Сити" к Санчесу

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В "Арсенале" обеспокоены интересом "Манчестер Сити" к Санчесу

Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес может перейти в "Манчестер Сити", сообщает Goal.com.

По сведениям издания, на покупке футболиста настаивает главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола. "Манчестер Сити" готов заплатить за игрока порядка 56 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 28-летний Санчес может согласиться продлить контракт с "Арсеналом" лишь при условии повышения зарплаты до 23,6 миллионов евро в год. Напомним, что его нынешнее соглашение с "канонирами" истекает через год.

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