В "Арсенале" определили лучшего игрока по итогам февраля
Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян признан лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщает официальный сайт клуба.
Мхитарян занял первое место по результатам голосования среди фанатов, набрав 40 процентов голосов. В борьбе за эту награду хавбек опередил французского форварда Александра Ляказетта и немецкого вратаря Бернда Лено.
В феврале Мхитарян провел за "Арсенал" пять матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи.
Всего в нынешнем сезоне 30-летний Мхитарян провел за "Арсенал" 27 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Арсенал" нацелился на одного из лидеров "Милана". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Месси, Мбаппе, Роналду: борьба за "Золотую бутсу" в самом разгаре
-
8
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 9 тура
-
Роналду сравнил чемпионаты Италии, Испании и Англии и рассказал, где сложнее забивать голы
-
В "Арсенале" определили лучшего игрока по итогам февраля
-
В "Ювентусе" определили нового фаворита на пост главного тренера
-
Вратарь "Локомотива" назвал тройку лучших голкиперов в мире
-
Бекхэма красиво разыграли со статуей в его честь
-
"Барселона" определилась с трансферным предложением по звезде "Аякса"
-
Брат Погребняка перешел в клуб из Европы
-
Уволенный из "Ромы" Ди Франческо близок к договоренности с новым клубом
-
Жена Мамаева встретилась с футболистом в СИЗО и рассказала о его состоянии
-
"Спартак" потерял еще одного нападающего перед битвой с "Зенитом"
-
3
Назван полный список требований Зидана при возвращении в "Реал"
-
7
Зидан принял важное решение по вратарю "Реала"
-
Служба безопасности предотвратила крупную потасовку между фанатами "Динамо" и "Спартака": подробности
-
Soccer News открыл канал в Telegram: присоединяйся!
-
Касильяс ярко прокомментировал возвращение Зидана в "Реал"
-
Опубликована символическая сборная 19-го тура РПЛ по версии InStat
-
"Реал" сделал первое предложение по Азару
-
Салах: "Готов пожертвовать своей мечтой ради победы "Ливерпуля" в АПЛ"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14