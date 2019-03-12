В "Арсенале" определили лучшего игрока по итогам февраля

Теги арсенал лондонгенрих мхитарян

В "Арсенале" определили лучшего игрока по итогам февраля
Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян признан лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщает официальный сайт клуба.

Мхитарян занял первое место по результатам голосования среди фанатов, набрав 40 процентов голосов. В борьбе за эту награду хавбек опередил французского форварда Александра Ляказетта и немецкого вратаря Бернда Лено.

В феврале Мхитарян провел за "Арсенал" пять матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

Всего в нынешнем сезоне 30-летний Мхитарян провел за "Арсенал" 27 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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