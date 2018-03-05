В "Арсенале" определились с приоритетным кандидатом на замену Венгеру

Теги арсенал лондонарсен венгерйоахим лёв

В "Арсенале" определились с приоритетным кандидатом на замену ВенгеруВ лондонском "Арсенале" определились с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Арсену Венгеру.

Так, по сведениям Daily Mail, главной альтернативой наставнику своей команды руководство "канониров" определило Йоахима Лева, в настоящее время работающего со сборной Германии. Заполучить немецкого специалиста в свои ряды английский клуб планирует по завершению Чемпионата Мира в России.

Напомним, на Венгера уже появился первый претендент из АПЛ. | soccernews.ru

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