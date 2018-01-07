В "Арсенале" определились с заменой для Венгера

Руководство лондонского "Арсенала" определилось с возможной заменой для своего главного тренера Арсена Венгера.

Так, по сведениям The Sun, заменить 68-летнего специалиста в качестве наставника "канониров" может Микель Артета, ныне работающий в тренерском штабе "Манчестер Сити". Ожидается, что в случае предложения от своего бывшего клуба испанец будет готов покинуть стан "горожан".

Напомним, сегодня в рамках кубка Англии "Арсенал" сыграет против "Ноттингем Форест". | soccernews.ru