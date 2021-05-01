В "Арсенале" приняли решение о будущем Себальоса
Лондонский "Арсенал" решил избавиться от полузащитника Дани Себальоса, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "канониры" не собираются продлевать аренду или выкупать 24-летнего испанца.
По информации источника, решение об уходе хавбека было принято ещё несколько недель назад.
Себальос выступает за "Арсенал" на правах аренды с лета 2019 года, сыграл 75 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
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