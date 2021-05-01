В "Арсенале" приняли решение о будущем Себальоса

Фото инстаграм Дани Себальоса

Лондонский "Арсенал" решил избавиться от полузащитника Дани Себальоса, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "канониры" не собираются продлевать аренду или выкупать 24-летнего испанца.

По информации источника, решение об уходе хавбека было принято ещё несколько недель назад.

Себальос выступает за "Арсенал" на правах аренды с лета 2019 года, сыграл 75 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

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