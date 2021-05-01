В "Арсенале" приняли решение о будущем Себальоса

Теги арсенал лондонреал мадриддани себальос

В "Арсенале" приняли решение о будущем Себальоса

Фото инстаграм Дани Себальоса

Лондонский "Арсенал" решил избавиться от полузащитника Дани Себальоса, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "канониры" не собираются продлевать аренду или выкупать 24-летнего испанца.

По информации источника, решение об уходе хавбека было принято ещё несколько недель назад.

Себальос выступает за "Арсенал" на правах аренды с лета 2019 года, сыграл 75 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Основатель Spotify высказался о возможной покупке "Арсенала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" сильнее "Кристал Пэлас". Завтра "горожане" могут стать чемпионами

"Манчестер Сити" сильнее "Кристал Пэлас". Завтра "горожане" могут стать чемпионами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов