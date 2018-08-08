В "Арсенале" приняли решение по трансферу игрока сборной Аргентины

"Арсенал" пока не будет покупать полузащитника "Бока Хуниорс" Кристиана Павона, сообщает The Independent.

По сведениям издания, английский клуб собирается вернуться к покупке аргентинца зимой. Сумма отступных в его контракте составляет 50 миллионов евро.

На Чемпионате Мира-2018 Павон провел за сборную Аргентины 4 матча и не отметился результативными действиями.

22-летний Павон выступает за "Бока Хуниорс" с 2014 года, провел за клуб 65 матчей и забил 17 голов.

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