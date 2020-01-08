В "Арсенале" выбрали лучшего игрока декабря
Уругвайский полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра признан лучшим игроком лондонского клуба по итогам декабря, сообщается в официальном Twitter "канониров".
Уругваец занял первое место по итогам голосования среди болельщиков и получил 37 процентов голосов. В декабре он провел семь матчей.
В нынешнем сезоне 23-летний Торрейра сыграл в 25 матчах за "Арсенал" во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
После 21 тура "Арсенал" занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14