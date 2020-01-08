В "Арсенале" выбрали лучшего игрока декабря



Уругвайский полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра признан лучшим игроком лондонского клуба по итогам декабря, сообщается в официальном Twitter "канониров".

Уругваец занял первое место по итогам голосования среди болельщиков и получил 37 процентов голосов. В декабре он провел семь матчей.

В нынешнем сезоне 23-летний Торрейра сыграл в 25 матчах за "Арсенал" во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

После 21 тура "Арсенал" занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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