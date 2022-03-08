В "Арсенале" выбрали лучшего игрока февраля

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В "Арсенале" выбрали лучшего игрока февраля

Фото: инстаграм Томаса Партея/Автор неизвестен

Ганский полузащитник лондонского "Арсенала" Томас Партей признан лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Партей занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. В борьбе за награду он опередил полузащитников Мартина Эдегора и Букайо Сака. В феврале Партей провел четыре матча и отдал один голевой пас.

В нынешнем сезоне 28-летний Партей провел за "Арсенал" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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