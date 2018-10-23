В "Арсенале" ярко прокомментировали возможный уход тренера в "Спартак"



Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов опроверг информацию о том, что главный тренер команды Олег Кононов может уйти в "Спартак".

"Мы сегодня уже написали на официальном сайте, что не комментируем слухи. Это бред", - приводят слова Балашова российские СМИ.

Напомним, что 22 октября "Спартак" уволил с поста наставника клуба итальянца Массимо Карреру.

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