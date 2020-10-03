В "Аталанте" Миранчука новый случай заражения коронавирусом
"Аталанта" на своём официальном сайте объявила о выявлении нового случая заражения COVID-19.
Имя заболевшего бергамский клуб не назвал. Также неизвестно, футболист это или нет.
При этом уточняется, что у инфицированного коронавирусом нет симптомов болезни.
В воскресенье "Аталанта", стартовавшая в Серии А с двух побед, должна сыграть дома с "Кальяри".
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