В "Аталанте" Миранчука новый случай заражения коронавирусом

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В "Аталанте" Миранчука новый случай заражения коронавирусом

"Аталанта" на своём официальном сайте объявила о выявлении нового случая заражения COVID-19.

Имя заболевшего бергамский клуб не назвал. Также неизвестно, футболист это или нет.

При этом уточняется, что у инфицированного коронавирусом нет симптомов болезни.

В воскресенье "Аталанта", стартовавшая в Серии А с двух побед, должна сыграть дома с "Кальяри".

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