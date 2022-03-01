В "Аталанте" напомнили о дружбе Миранчука и Малиновского на фоне событий в Украине

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В "Аталанте" напомнили о дружбе Миранчука и Малиновского на фоне событий в Украине

Фото инстаграм Руслана Малиновского

Генеральный директор "Аталанты" Умберто Марино призвал брать пример с россиянина Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского, которые дружат друг с другом.

"Мы поддерживаем Руслана и его семью в этот драматический период. У него с Миранчуком откровенные и дружеские отношения. Они оба представляют очень похожие народы. Это как зеркало реальности. И дружба между этими парнями является примером того, как всё должно быть", - цитирует Марино Calciomercato.

В понедельник "Аталанта" дома разгромила "Сампдорию" со счётом 4:0. Миранчук сыграл впервые с 22 января и записал в свой актив гол + ассист.

Напомним, что в минувший четверг Россия начала военную спецоперацию на территории Украины.

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