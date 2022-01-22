В "Аталанте" произошла вспышка коронавируса

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В "Аталанте" произошла вспышка коронавируса

Пресс-служба "Аталанты" сообщила о переносе вылета на гостевой матч 23-го тура Серии А против "Лацио".

Это связано с выявлением в команде новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

При этом бергамский клуб не называет имена заболевших. 

"Лацио" должен принять "Аталанту" сегодня в 22:45 по московскому времени.

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