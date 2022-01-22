В "Аталанте" произошла вспышка коронавируса

Пресс-служба "Аталанты" сообщила о переносе вылета на гостевой матч 23-го тура Серии А против "Лацио".

Это связано с выявлением в команде новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

При этом бергамский клуб не называет имена заболевших.

"Лацио" должен принять "Аталанту" сегодня в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Миранчук намерен отказать "Дженоа" из-за отставки Шевченко. | http://soccernews.ru