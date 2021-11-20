В "Аталанте" прокомментировали будущее Миранчука после встречи с его агентами
Фото инстаграм Алексея Миранчука
Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори высказался после встречи с агентами полузащитника Алексея Миранчука.
Стороны провели переговоры в пятницу утром касательно будущего 26-летнего россиянина.
"Миранчука сватали в другие команды Серии А, но мы ни с кем не контактировали. Клуб верит в этого игрока, у него есть особые качества. Его время скоро настанет, мы в этом уверены, так как это серьёзный профессионал и важный футболист", - цитирует Сартори ITA Sport Press.
В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с бергамцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.
Не пропустите: Агент Миранчука подвёл итоги встречи с руководством "Аталанты". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дзюба поднялся на третье место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионатов СССР и России
-
Дембеле во второй раз оштрафован за опоздание на тренировку "Барселоны"
-
Сергеев порассуждал об амбициях "Крыльев Советов" в РПЛ
-
Новый тренер "Ньюкасла" заразился коронавирусом перед дебютным матчем
-
Глушаков высказался о возвращении Черевченко в "Химки" через месяц после увольнения
-
"Спортинг" продлил контракт с трансферной целью "Реала"
-
В "Аталанте" прокомментировали будущее Миранчука после встречи с его агентами
-
Окружение Марадоны обвинили в торговле людьми
-
Мюллер провёл 600-й матч за "Баварию" и обновил клубный рекорд
-
Дзюба установил рекорд чемпионата России
-
Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Росси нашёл новый клуб после годичной паузы в карьере
-
Луис Суарес эмоционально отреагировал на уход Табареса из сборной Уругвая
-
Слуцкий прокомментировал решение Шатова приостановить карьеру
-
"Ньюкасл" предложил Витселю больше, чем "Ювентус"
-
Спаллетти заявил о своей причастности к чемпионству "Интера"
-
Мюллер повторил рекорд Ди Марии и Озила
-
Семак поддержал Кержакова после разгромной победы "Зенита" над "Нижним Новгородом"
-
Влахович назвал своего кумира
-
Клопп: "Я ненавижу паузы на матчи сборных"
-
Дзюба ярко отреагировал на слухи о возможном переходе в "Урал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17