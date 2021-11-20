В "Аталанте" прокомментировали будущее Миранчука после встречи с его агентами

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори высказался после встречи с агентами полузащитника Алексея Миранчука.

Стороны провели переговоры в пятницу утром касательно будущего 26-летнего россиянина.

"Миранчука сватали в другие команды Серии А, но мы ни с кем не контактировали. Клуб верит в этого игрока, у него есть особые качества. Его время скоро настанет, мы в этом уверены, так как это серьёзный профессионал и важный футболист", - цитирует Сартори ITA Sport Press.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с бергамцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

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