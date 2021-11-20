В "Аталанте" прокомментировали будущее Миранчука после встречи с его агентами

Теги аталантаалексей миранчук

В "Аталанте" прокомментировали будущее Миранчука после встречи с его агентами

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори высказался после встречи с агентами полузащитника Алексея Миранчука.

Стороны провели переговоры в пятницу утром касательно будущего 26-летнего россиянина.

"Миранчука сватали в другие команды Серии А, но мы ни с кем не контактировали. Клуб верит в этого игрока, у него есть особые качества. Его время скоро настанет, мы в этом уверены, так как это серьёзный профессионал и важный футболист", - цитирует Сартори ITA Sport Press.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с бергамцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

Не пропустите: Агент Миранчука подвёл итоги встречи с руководством "Аталанты". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба поднялся на третье место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионатов СССР и России

Дзюба поднялся на третье место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионатов СССР и России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов