В "Аталанте" прокомментировали ситуацию с солидарными выплатами "Спартаку" за воспитание Миранчука

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Генеральный секретарь "Аталанты" Марко Семприни отреагировал на слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о невыплате "красно-белым" средств за участие в воспитании полузащитника Алексея Миранчука.

"Мы поддерживаем связь со "Спартаком" с прошлого года. Жалоб по этому поводу мы не получали", - сказал Семприни.

Напомним, что в 2020 году российский хавбек перебрался в итальянский клуб из "Локомотива" за 14,5 миллиона евро.

Миранчук сыграл за "Аталанту" 31 матч, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

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