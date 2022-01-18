В "Аталанте" прокомментировали ситуацию с возможным переходом Миранчука в "Дженоа"

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В "Аталанте" прокомментировали ситуацию с возможным переходом Миранчука в "Дженоа"

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Спортивный директор бергамской "Аталанты" Джованни Сартори прокомментировал информацию о том, что российский полузащитник Алексей Миранчук может перейти в генуэзский "Дженоа" на правах аренды.

"На данный момент сделки по Миранчуку с "Дженоа" нет", – приводит слова Сартори "Чемпионат".

В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро. Его контракт с "Аталантой" действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Аталанта" получила три предложения по Миранчуку. | http://soccernews.ru
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