В "Аталанте" высказались о возможном уходе Миранчука

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори опроверг информацию о том, что российский полузащитник Алексей Миранчук может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

"Это фейковые новости. Об Алексее мы ни с кем не говорили и не намерены его отпускать", – заявил приводит слова Сартори "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что в январе Миранчука могут арендовать "Торино", "Сассуоло" или "Сампдория".

В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" восемь матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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