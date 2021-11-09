В "Аталанте" высказались о возможном уходе Миранчука
Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен
Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори опроверг информацию о том, что российский полузащитник Алексей Миранчук может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
"Это фейковые новости. Об Алексее мы ни с кем не говорили и не намерены его отпускать", – заявил приводит слова Сартори "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что в январе Миранчука могут арендовать "Торино", "Сассуоло" или "Сампдория".
В нынешнем сезоне 26-летний Миранчук провел за "Аталанту" восемь матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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