В "Атлетике" зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

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В "Атлетике" зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

Пресс-служба бильбаоского "Атлетика" сообщила, что шесть членов команды заразились коронавирусом.

Сдавшие положительные тесты были уведомлены об этом, они находятся на самоизоляции. 14 августа они пройдут повторное тестирование.

В завершившемся сезоне "Атлетик" финишировал на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Также клуб дошел до финала Кубка Испании, где встретится с "Реалом Сосьедад". Впрочем, дата финального поединка еще не определена.

Не пропустите: Два игрока "Атлетико" пропустят четвертьфинал Лиги Чемпионов из-за заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru
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