В "Атлетико" назвали возможных сменщиков Симеоне

В "Атлетико" выразили недовольство работой главного тренера команды Диего Симеоне.

Источник сообщает, что боссы клуба уже начали поиск его возможных преемников.

В случае увольнения аргентинского специалиста "Атлетико" в команду пригласят наставника "Наполи" Маурицио Сарри или же Антонио Конте из "Челси".

Контракт Симеоне с "Атлетико" рассчитан до 2020 года.

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