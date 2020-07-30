В "Атлетико" не переживают из-за интереса "Челси" к Облаку

Мадридский "Атлетико" уже два месяца знает о желании "Челси" купить вратаря Яна Облака.

Тем не менее, как сообщает Sport Bild, в стане "матрасников" не беспокоятся по поводу будущего словенца.

Дело в том, что "синие" уже серьёзно потратились, а ещё они намерены купить у "Байера" полузащитника Кая Хаверца.

В связи с этим в нынешних условиях сделка по Облаку, чья рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро, малореальна.

27-летний голкипер выступает за "Атлетико" с 2014 года, сыграл 256 матчей и пропустил 174 гола.

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